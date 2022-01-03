Миколенко попрощался с «Динамо». «Был счастлив здесь с академии – и до последнего матча»

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко попрощался с «Динамо». Ранее он стал игроком «Эвертона».

Мне хочется сказать спасибо всем тренерам, всем сотрудникам клуба, президенту Игорю Михайловичу Суркису и всем моим партнерам по команде! И, конечно, спасибо Мирче Луческу за его внимание, опыт и все, что он сделал для меня.

Отдельная благодарность каждому болельщику «Динамо», всем, кто приходил на стадион или поддерживал меня и команду за его пределами. Желаю «Динамо» в дальнейшем только побед, трофеев и удачи!

У меня, как игрока, есть большие футбольные амбиции. И поэтому очень хочу попробовать себя в английской Премьер-лиге. Для меня это вызов, новые ощущения, заряд эмоций.

Еще раз, спасибо, всей динамовской семье. Всегда буду помнить вашу поддержку и любовь.