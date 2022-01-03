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Миколенко попрощался с «Динамо». «Был счастлив здесь с академии – и до последнего матча»

Защитник сборной Украины стал игроком «Эвертона»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:23
Миколенко попрощался с «Динамо». «Был счастлив здесь с академии – и до последнего матча»
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко попрощался с «Динамо». Ранее он стал игроком «Эвертона».

Я покидаю свою родную команду – киевское «Динамо», в котором я был счастлив каждый день, начиная с академии – и до последнего матча в футболке любимого клуба.

Мне хочется сказать спасибо всем тренерам, всем сотрудникам клуба, президенту Игорю Михайловичу Суркису и всем моим партнерам по команде! И, конечно, спасибо Мирче Луческу за его внимание, опыт и все, что он сделал для меня.

Отдельная благодарность каждому болельщику «Динамо», всем, кто приходил на стадион или поддерживал меня и команду за его пределами. Желаю «Динамо» в дальнейшем только побед, трофеев и удачи!

У меня, как игрока, есть большие футбольные амбиции. И поэтому очень хочу попробовать себя в английской Премьер-лиге. Для меня это вызов, новые ощущения, заряд эмоций.

Еще раз, спасибо, всей динамовской семье. Всегда буду помнить вашу поддержку и любовь.

Ранее сообщалось, что вслед за Миколенко «Эвертон» подпишет еще одного защитника.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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