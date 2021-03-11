Миколенко: «Деньги в футбол не играют. Испания стоила в разы дороже Украины, но мы победили»

Виталий Миколенко / Фото: facebook.com/fcdynamoua

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко поделился с «Футбол NEWS» мнением о предстоящем сопернике по Лиге Европы «Вильярреале»:

Деньги в футбол не играют. Мы играли за сборную против Испании. Испания стоила в разы дороже, но мы все равно выиграли. У «Вильярреала» вся команда хорошо сплоченная, я бы выделил игрока под номером 7 – Морено. Все игроки очень хорошие. Мы смотрели теорию, он часто смещается на правый фланг. Уже изучили, постараемся перекрыть этого игрока.

Смотреть онлайн матч «Динамо» – «Вильярреал» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Динамо» – «Вильярреал».