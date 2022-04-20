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Миколенко: «Если российские футболисты молчат – значит они поддерживают войну»

Футболист сборной Украины считает, что у россиян нет яиц
Футбол Украинские легионеры
13:12
Миколенко: «Если российские футболисты молчат – значит они поддерживают войну»
Виталий Миколенко / Фото: gettyimages
Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко в интервью YouTube-каналу «КраСава» высказался в сторону российских футболистов, которые продолжают молчать о войне. 

Я счастливый человек, потому что могу говорить все, что хочу. Обратился к Дзюбе, потому что он – капитан сборной России. Я написал ему сначала первое сообщение, хотел нормально поговорить. Но прошло несколько дней и молчанка.

Я не отказываюсь от своих слов в его адрес. Если даже капитан их сборной молчит, никто ничего не будет говорить. Не знаю, как мы поступили бы на их месте, но это можно было бы сделать. Костяк договорился «выставить» что-то – всех не посадят.

Почему российские футболисты молчат? Боятся за свои жизни, боятся за штрафы, сейчас ввели закон: говоришь «нет войне» – тебя сажают. Можно собраться всей командой, если вы реально «против», выставить пост против войны, сказать, что это не поддерживаете. А если вы молчите – значит вы поддерживаете войну.

Ранее Миколенко рассказал, что думают о Зеленском в «Эвертоне».

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Эвертон Виталий Миколенко

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