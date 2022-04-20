Миколенко: «Если российские футболисты молчат – значит они поддерживают войну»

Виталий Миколенко / Фото: gettyimages

Почему российские футболисты молчат? Боятся за свои жизни, боятся за штрафы, сейчас ввели закон: говоришь «нет войне» – тебя сажают. Можно собраться всей командой, если вы реально «против», выставить пост против войны, сказать, что это не поддерживаете. А если вы молчите – значит вы поддерживаете войну.