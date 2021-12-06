Матч жизни для Яремчука и компании. Тренер «Бенфики» высказался об игре с «Динамо»
Миколенко: «Газон в Луцке во время матча с «Вересом» был травмоопасным для нас»
Защитник «Динамо» удивляется, почему игру не перенесли
6 декабря 07:47
Фото: пресс-служба Динамо
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в эфире программы «Великий футбол» высказался о состоянии газона во время матча 17-го тура УПЛ с «Вересом» (3:0).
«Когда мы приехали на стадион – поле было в ужасном состоянии. Под конец матча немного растаяло, но было как бетон.
Не знаю, почему не перенесли матч. Для футболистов это очень травмоопасно».
В турнирной таблице УПЛ «Динамо» лидирует вместе с «Шахтером».
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