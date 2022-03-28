Миколенко: «Ко мне подходит игрок мирового уровня и говорит: «Мы с отцом хотим снять дом для людей из Украины, все оплатим»
Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко в шоу «ОТДУШИВДУШУ» рассказал, как партнеры по команде и клубные работники «ирисок» пытаются помочь нашей стране.
«У меня все хорошо. По-другому поступить я не смог. Свой выбор сделал в первый день войны. Все будет хорошо. Мы победим. Україна – понад усе! Слава Україні! Смерть Ворогам».
«Каждый человек подходил и спрашивал, как твоя семья, друзья. На второй день подошел главный тренер и сказал: «Я читаю это все, если тебе нужен отдых, то можешь не приезжать на базу. У тебя свободное посещение.
Если тебе нужно время, бери время. Я понимаю все. Благодарен клубу за то, что он поддерживает со всех сторон. Администратор, отвечающий за экипировку, сказал: «Знаю, какая у вас ситуация, понимаю, как тебе сложно. Приезжай к нам на ужин, пообщаемся». Много случаев.
Донни ван де Бек, игрок мирового уровня, ко мне подходит и говорит: «Мы с отцом хотим для людей снять дом, то ли в Голландии, то ли в Польше для людей. С границы заберем, поселим, оплатим». Я был в приятном шоке. Не знаю, как благодарить этих людей.
Вчера подошел физиотерапевт и говорит: «У меня есть комната, кровать на 2 человека. Кому негде жить, мы готовы приютить». Я в шоке. Честно, в шоке».
Ранее Миколенко рассказал, что сделал бы с террористом владимиром путиным, если бы оказался перед ним.
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