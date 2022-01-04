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Миколенко: «Когда все согласовали с «Эвертоном» я, наверное, минут 30 плакал»

Защитнику тяжело было расставаться с «Динамо»
Футбол Украинские легионеры
14:53
Миколенко: «Когда все согласовали с «Эвертоном» я, наверное, минут 30 плакал»
Виталий Миколенко / фото - Everton FC

Новоиспеченный защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал пресс-службе киевлян , как состоялся его трансфер из киевского «Динамо»:

«Узнал об интересе 12 декабря после игры с «Зарей». Мне сказали, что мне нужно быть на следующий день в клубном офисе и что, возможно, будет предложение. Я даже не знал какой клуб. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб.

Когда я приехал, Игорь Михайлович (Суркис – прим. XSPORT) привел мне пример своей дочери. Он сказал, что я ему как сын, и мне решать – оставаться ли в «Динамо», завоевывать трофеи и получать достойную зарплату. «Но если ты готов, то скажи это, и мы будем дальше вести переговоры» – сказал он. Я ответил, что не знаю, готов ли я, но я очень хочу. А желание – это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни. В тот момент, когда Игорь Михайлович сказал мне «ты мне как сын», я задумался. Слезы были потом уже, когда был разговор между президентами двух клубов, и все согласовали. Было много слухов, и сначала я не верил, что это может быть со мной.

Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки поплакал еще с ними, потом еще сам плакал. Сложно объяснить чувства – я был очень рад и в то же время было очень страшно».

Напомним, ранее Миколенко рассказал о своей первой встрече с Рафаэлем Бенитесом.

Павел Харченко
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Теги

Виталий Миколенко Эвертон Динамо Киев

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