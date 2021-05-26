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Миколенко: «Матвиенко сказал Коноплянке: «Я на тебя в суд подам»

Защитник сборной Украины – о забавном эпизоде на тренировке команды
Футбол Сборная Украины
10:37
Миколенко: «Матвиенко сказал Коноплянке: «Я на тебя в суд подам»
Виталий Миколенко / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о взаимодействии с партнерами по национальной команде на левом фланге.

Я в сборной играл на фланге со многими ребятами. Думаю, что чаще всего действовал в связке с Евгением Коноплянкой. С ним удобно, а также с Марлосом. Когда с Ромой Яремчуком играл, то намучился прилично. Он вообще назад не помогал.

Зато Марлос, помню, перед матчем с Литвой сказал: «Ты просто беги, а я буду тебе вкатывать». Так и вышло – раза четыре он мне такие пасы давал! Жаль, что не получилось голевую отдать.

Конопа, кстати, не всегда поддерживает рывки защитника. На одной из тренировок, помнится, Коля Матвиенко стал на левый фланг обороны. Так он сразу сказал: «Женя, не будешь отдавать – я на тебя в суд подам».

Напомним, Миколенко был признан лучшим игроком товарищеского матча с Бахрейном по версии болельщиков.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Виталий Миколенко Николай Матвиенко Евгений Коноплянка

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