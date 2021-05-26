Миколенко: «Матвиенко сказал Коноплянке: «Я на тебя в суд подам»

Виталий Миколенко / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о взаимодействии с партнерами по национальной команде на левом фланге.

Зато Марлос, помню, перед матчем с Литвой сказал: «Ты просто беги, а я буду тебе вкатывать». Так и вышло – раза четыре он мне такие пасы давал! Жаль, что не получилось голевую отдать.

Конопа, кстати, не всегда поддерживает рывки защитника. На одной из тренировок, помнится, Коля Матвиенко стал на левый фланг обороны. Так он сразу сказал: «Женя, не будешь отдавать – я на тебя в суд подам».