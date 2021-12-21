Источник. Переход Миколенко в «Эвертон» – решенный вопрос
Миколенко мог перейти в «Манчестер Юнайтед»
Англичане предпочли другого игрока
Фото: ФК Динамо
«Манчестер Юнайтед» был близок к трансферу защитника «Динамо» Виталия Миколенко.
Переход могли оформить летом 2020-го года. Клубы были близки к сделке.
Однако, у МЮ сложилась ситуация с защитником «Порту» Алексом Теллесом, которого, в итоге, и подписали. От украинца тогда отказались, сообщает Liverpool Echo.
Источник также сообщает, что Миколенко вскоре станет игроком «Эвертона».
Сумма трансфера за украинца составит 20 миллионов евро.
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