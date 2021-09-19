Миколенко: «Мы заслуженно вышли из группы на Евро»
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко в шоу «BurBuzz» высказался об игре национальной команды на Евро-2020.
– Из группы на Евро мы вышли с 3-го места заслуженно. У нас было три очка, самая лучшая разница из 3-х мест. Потом выиграли Швецию. Не считаю, что это фарт. Мы больше хотели пробиться туда, чем остальные.
- После Австрии не было мыслей поехать домой, мол, с такой игрой нечего делать на Евро?
– Ну да, после Австрии было сложно, было опустошение. Мы не понимали, что мы делаем не так. Австрия нас переехала, думали, что уже едем домой. Но слава богу, что мы остались и прошли Швецию. Можно сказать, вошли в историю.
- Тебе спокойнее в сборной, когда в воротах Бущан, Пятов или Трубин?
– Вообще даже выбирать не стану. Пятов – легенда. Бущан очень хорошо сыграл на Евро. Можно даже сказать – идеально. Трубин не так много играл еще, но думаю, что это будущее украинского футбола. Здесь даже невозможно выбрать. Все очень хорошие вратари.
Напомним, в четвертьфинальном матче Евро-2020 Украина разгромно проиграла Англии (0:4).
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