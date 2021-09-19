Миколенко: «Мы заслуженно вышли из группы на Евро»

Виталий Миколенко / Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко в шоу «BurBuzz» высказался об игре национальной команды на Евро-2020.

- После Австрии не было мыслей поехать домой, мол, с такой игрой нечего делать на Евро?

– Ну да, после Австрии было сложно, было опустошение. Мы не понимали, что мы делаем не так. Австрия нас переехала, думали, что уже едем домой. Но слава богу, что мы остались и прошли Швецию. Можно сказать, вошли в историю.

- Тебе спокойнее в сборной, когда в воротах Бущан, Пятов или Трубин?

– Вообще даже выбирать не стану. Пятов – легенда. Бущан очень хорошо сыграл на Евро. Можно даже сказать – идеально. Трубин не так много играл еще, но думаю, что это будущее украинского футбола. Здесь даже невозможно выбрать. Все очень хорошие вратари.