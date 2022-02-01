Миколенко: «На английском знаю только один мат»

Виталий Миколенко / Фото - Эвертон

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко в эфире YouTube-канала «Влада Седан» рассказал о процессе изучения английского языка.

Поставлю себе по десятибалльной шкале два или три. Вчера мне Бен Годфри на тренировке сказал, что я в английском не так плох. Он улыбался, но это всерьез. Реально приятно. На любые вопросы простые я могу ответить. А на их диалекте сложновато.

Я интервью, которые выходят в инстаграме и на сайте «Эвертона», по-футбольному понимаю, новые слова выписываю. На этой неделе 4 раза обучение: понедельник, вторник, среда и четверг. Реально сложно. Для меня главная цель – хочу дать интервью на английском языке.

Сколько дал себе времени? Пока нисколько. После игры подходили, но я давал на украинском. Я вопросы понимаю, но пока не могу говорить. Я себя неловко чувствую от того, что не могу говорить на английском языке свободно.

Весь ли мат на английском выучил? Я только один мат знаю – f*ck. Больше я ничего не знаю.