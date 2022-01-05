Миколенко рассказал английским комментаторам, как его стоит называть
Миколенко: «Надеюсь, Ярмоленко хорошо знает английский и будет помогать»
Контракт защитника с «Эвертоном» обязывает его выучить местный язык
15:23
Фото - УАФ
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко оценил способность вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко помочь себе с английским языком.
Я даже не знаю, хорошо ли он знает английский. Надеюсь на это.
Полтора года назад он говорил, что ему еще сложно. Надеюсь, что он будет мне помогать и отвечать на мои звонки, когда мне будет сложно.
Ранее сообщалось, что контракт с «Эвертоном» обязывает Миколенко выучить английский.
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