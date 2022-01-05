Миколенко: «Надеюсь, Ярмоленко хорошо знает английский и будет помогать»

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Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко оценил способность вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко помочь себе с английским языком.

Полтора года назад он говорил, что ему еще сложно. Надеюсь, что он будет мне помогать и отвечать на мои звонки, когда мне будет сложно.