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Миколенко: «Надо мной еще долго будут смеяться»

Экс-защитник «Динамо» вспомнил эпизод из победного Кубка Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
19:40
Миколенко: «Надо мной еще долго будут смеяться»
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вспомнил, как команда пропустила его первым получать медаль после победы «Динамо» в Кубке Украины. Футболист получил травму по ходу финального матча.

Да просто никто не хотел идти первым. Надо мной еще долго будут смеяться по поводу этого эпизода, как меня заменили, в трансляции показали крупный план, как я плачу. Потом Ярмола мне скидывал скриншоты как я плачу.

Меня заменили на седьмой минуте, а на следующий день я приезжаю в сборную, и у меня уже все нормально. Просто у меня была операция на руке, и, как сказал доктор, просто при падении нерв защемило. Из-за этого в тот момент было реально больно. Но потом стало стыдно, думаю, зачем меня заменили.

Миколенко также рассказал о событиях известного видео с участием Андрея Шевченко.

Сергей Стаднюк
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Виталий Миколенко Динамо Киев

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