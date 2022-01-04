Миколенко: «Надо мной еще долго будут смеяться»

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вспомнил, как команда пропустила его первым получать медаль после победы «Динамо» в Кубке Украины. Футболист получил травму по ходу финального матча.

Меня заменили на седьмой минуте, а на следующий день я приезжаю в сборную, и у меня уже все нормально. Просто у меня была операция на руке, и, как сказал доктор, просто при падении нерв защемило. Из-за этого в тот момент было реально больно. Но потом стало стыдно, думаю, зачем меня заменили.