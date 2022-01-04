«Эвертон» подписал защитника, который может сыграть на позиции Миколенко
Миколенко: «Надо мной еще долго будут смеяться»
Экс-защитник «Динамо» вспомнил эпизод из победного Кубка Украины
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вспомнил, как команда пропустила его первым получать медаль после победы «Динамо» в Кубке Украины. Футболист получил травму по ходу финального матча.
Да просто никто не хотел идти первым. Надо мной еще долго будут смеяться по поводу этого эпизода, как меня заменили, в трансляции показали крупный план, как я плачу. Потом Ярмола мне скидывал скриншоты как я плачу.
Меня заменили на седьмой минуте, а на следующий день я приезжаю в сборную, и у меня уже все нормально. Просто у меня была операция на руке, и, как сказал доктор, просто при падении нерв защемило. Из-за этого в тот момент было реально больно. Но потом стало стыдно, думаю, зачем меня заменили.
Миколенко также рассказал о событиях известного видео с участием Андрея Шевченко.
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