«Эвертон» без Миколенко разгромил прямого конкурента в борьбе за выживание
Миколенко назвал главное отличие тренировочного процесса в Англии и Украине
Украинец сообщил, что уже немного привык к новой обстановке
13 февраля 16:39
Виталий Миколенко / Фото - Эвертон
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко в эфире YouTube-канала «Влада Седан» сравнил подход к работе в Англии и Украине.
Тренировки намного интенсивнее. Даже подготовка к тренировкам – все до единого заходят в зал, все у физиотерапевтов. Потом тренировка, обед.
Можешь заказать все, что хочешь, напитки. Все это в совокупности – видно, что здесь профессиональный подход.
В «Эвертоне» очень интенсивно. Я уже немного привык к этому, но на тренировке надо аут ввести быстро, все в максимально интенсивном темпе.
Ранее «Эвертон» без Миколенко разгромил прямого конкурента в борьбе за выживание.
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