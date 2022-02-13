Миколенко назвал главное отличие тренировочного процесса в Англии и Украине

Виталий Миколенко / Фото - Эвертон

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко в эфире YouTube-канала «Влада Седан» сравнил подход к работе в Англии и Украине.

Можешь заказать все, что хочешь, напитки. Все это в совокупности – видно, что здесь профессиональный подход.

В «Эвертоне» очень интенсивно. Я уже немного привык к этому, но на тренировке надо аут ввести быстро, все в максимально интенсивном темпе.