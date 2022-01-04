Миколенко: «Не обижен на Яремчука за празднование гола в ворота «Динамо»

Защитник отметил, что рад за форварда «Бенфики»

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко высказался в интервью пресс-службе «Динамо» относительно празднования нападающим «Бенфики» Романом Яремчуком гола в ворота киевлян. Уже экс-команда латераля уступила в матче Лиги чемпионов (0:2).

Я с ним говорил после этого. Он радовался, что наконец забил – у него не было голов около 2 месяцев. Он радовался, а не бежал к нам и что-то показывал. Как минимум я не обижен – я рад за него.

По завершении первой части сезона и после вылета «Динамо» из еврокубков Миколенко перебрался в «Эвертон».