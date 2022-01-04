Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Миколенко: «Не обижен на Яремчука за празднование гола в ворота «Динамо»

Защитник отметил, что рад за форварда «Бенфики»
Футбол Лига чемпионов UEFA
04 января 23:00
Миколенко: «Не обижен на Яремчука за празднование гола в ворота «Динамо»
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко высказался в интервью пресс-службе «Динамо» относительно празднования нападающим «Бенфики» Романом Яремчуком гола в ворота киевлян. Уже экс-команда латераля уступила в матче Лиги чемпионов (0:2).

Я с ним говорил после этого. Он радовался, что наконец забил – у него не было голов около 2 месяцев.

Он радовался, а не бежал к нам и что-то показывал. Как минимум я не обижен – я рад за него.

По завершении первой части сезона и после вылета «Динамо» из еврокубков Миколенко перебрался в «Эвертон».

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Виталий Миколенко Роман Яремчук Бенфика Эвертон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Миколенко: «Надо мной еще долго будут смеяться»
Миколенко: «Надо мной еще долго будут смеяться»
Футбол Украинская Премьер-лига
04 января 19:40
«Это топ-защитник». Миколенко – о своей потенциальной замене в «Динамо»
«Это топ-защитник». Миколенко – о своей потенциальной замене в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
04 января 18:34
Экс-форвард «Динамо» пополнит состав аутсайдера второго итальянского дивизиона
Экс-форвард «Динамо» пополнит состав аутсайдера второго итальянского дивизиона
Футбол Украинская Премьер-лига
04 января 18:25
«Эвертон» подписал защитника, который может сыграть на позиции Миколенко
«Эвертон» подписал защитника, который может сыграть на позиции Миколенко
Футбол Премьер-Лига (Англия)
04 января 17:48
«Сынок, мне не смешно». Миколенко вспомнил события известного видео
«Сынок, мне не смешно». Миколенко вспомнил события известного видео
Футбол Сборная Украины
04 января 16:50
Стало известно о планах Луческу на вернувшегося в «Динамо» Русина
Стало известно о планах Луческу на вернувшегося в «Динамо» Русина
Футбол Украинская Премьер-лига
04 января 16:29

Новости: Футбол

Миколенко: «Не обижен на Яремчука за празднование гола в ворота «Динамо»
Миколенко: «Не обижен на Яремчука за празднование гола в ворота «Динамо»
Лига чемпионов UEFA
23:00
Палкин: «УПЛ не готова к формату с 16 командами»
Палкин: «УПЛ не готова к формату с 16 командами»
Украинская Премьер-лига
22:39
Громкие противостояния уже в 1/8 финала – ПСЖ, «Монако» и другие узнали соперников в Кубке Франции
Громкие противостояния уже в 1/8 финала – ПСЖ, «Монако» и другие узнали соперников в Кубке Франции
В Европе
22:14
Безус включен в символическую сборную чемпионата Бельгии из игроков, у которых истекает контракт
Безус включен в символическую сборную чемпионата Бельгии из игроков, у которых истекает контракт
Украинские легионеры
21:49
Райола дал обещание. «Барселона» сможет подписать Холанда, если найдет на него деньги
Райола дал обещание. «Барселона» сможет подписать Холанда, если найдет на него деньги
Примерa (Испания)
21:26
Маркевич: «Обратил внимание на Довбыка в его 18 лет»
Маркевич: «Обратил внимание на Довбыка в его 18 лет»
Украинская Премьер-лига
21:02
Клуб АПЛ купили сербские владельцы
Клуб АПЛ купили сербские владельцы
Премьер-Лига (Англия)
20:42
В «Ингульце» сообщили, что новый стадион клуба готов принимать матчи
В «Ингульце» сообщили, что новый стадион клуба готов принимать матчи
Украинская Премьер-лига
20:18
Огромная сумма и длительность. Опубликованы детали контракта Мбаппе с «Реалом»
Огромная сумма и длительность. Опубликованы детали контракта Мбаппе с «Реалом»
Лига 1 (Франция)
19:57
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Все новости