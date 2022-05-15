Миколенко не помог. «Эвертон» вдевятером проиграл «Брентфорду» и рискует вылететь из АПЛ

У команды Лэмпарда есть 2 матча, чтобы исправить ситуацию

Виталий Миколенко в матче с Брентфордом / Фото: Getty Images

В 37-м туре АПЛ «Эвертон» в родных стенах проиграл «Брентфорду».

Отметим, что уже на 18-й минуте матча хозяева поля остались в меньшинстве.

Украинец Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отличился.

В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» идет на 16-м месте, имея в активе 36 очков и матч в запасе за тур до финиша. Команде Фрэнка Лэмпарда желательно побеждать в оставшихся матчах (против «Кристал Пэлас» и «Арсенала»), чтобы не вылететь из высшего дивизиона чемпионата Англии.

АПЛ, 37-й тур

«Эвертон» – «Брентфорд» 2:3

Голы: Кэлверт-Льюин, 10, Ришарлисон, 45, пен – Коулмэн, 37, автогол, Висса, 62, Генри, 64

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн (Рондон, 84), Холгейт, Брэнтуэйт, Миколенко, Андре Гомеш (Кенни, 72), Дукуре, Ивоби, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон, Гордон (Грэй, 72).

«Брентфорд»: Райя, Айер (Дасилва, 59), Янссон, Соренсен (Янельт, 46), Генри, Эриксен, Нергор, Йенсен, Тоуни, Висса (Роэрслев, 75), Мбемо.

Предупреждения: Соренсен (10), Нергор (27), Айер (40).

Удаления: Брэнтуэйт (18), Рондон (88).