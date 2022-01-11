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Миколенко – о дебюте: «Я не очень доволен своей игрой»

Украинец признался, что сильно нервничал
Футбол Украинские легионеры
11 января 15:19
Миколенко – о дебюте: «Я не очень доволен своей игрой»
Виталий Миколенко / фото - Everton FC

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко высказался для клубной пресс-службы о своем дебюте в составе «ирисок» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» (3:2):

«Я не очень доволен своей игрой в первые пару минут, так как сильно нервничал. Но потом я почувствовал поддержку своих товарищей по команде, которые действительно помогли мне сосредоточиться на игре. Они сделали все возможное, чтобы помочь мне.

Они оказывали огромную поддержку всеми возможными способами до и во время игры, и это мотивировало меня делать все возможное и играть еще лучше.

Фанаты были невероятны. Впервые в жизни мне довелось испытать такую ​​поддержку. Во время моего первого визита на «Гудисон Парк» я был впечатлен.

Но было невероятно получить такую ​​поддержку в выездном матче. Я очень благодарен болельщикам, которые так хорошо меня встретили и поддерживали команду до финального свистка.

Это была очень важная победа, нам удалось пройти в следующий раунд Кубка, было здорово выиграть свою первую игру.

Я очень рад быть здесь и сыграть свой дебютный матч в Кубке. Я очень рад, что команда победила, и хочу воспользоваться этим шансом, чтобы поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас до последних секунд.

Быть здесь – это потрясающе. У меня была возможность потренироваться с командой на прошлой неделе, но две недели до этого я вообще не тренировался.

Моя последняя игра была около месяца назад. Было довольно сложно вернуться в строй, особенно с новой командой, но я надеюсь, что у меня все получилось».

Ранее стало известно, что «Астон Вилла» приготовила 30 миллионов за главного конкурента Миколенко.

Павел Харченко
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Виталий Миколенко Эвертон

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