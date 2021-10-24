Миколенко о готовности Гармаша к сборной: «Уверен, что готов»

Виталий рассказал, о чем Луческу просил их в перерыве





Виталий Миколенко / Фото: Динамомания

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко в комментарии пресс-службе клуба рассказал о матче с «Днепром-1».



О разговоре с Луческу в перерыве.

«Мистер сказал делать меньше длинных передач, больше контролировать мяч и произвел три замены, которые вышли и помогли. Хорошо получилось».

О голе Цыганкова.

«Перед выходом на второй тайм Жора Бущан сказал бить побольше по воротам, а Витя ответил, что нет момента. Вот когда появился момент, то он пробило».

О том, поздравляла ли команда Гармаша с вызовом в сборную Украины.

«Не поздравляли еще, пока нет официально. Готов ли он? Уверен, что готов».

Напомним, ранее Луческу рассказал о том, что изменило ход матча с «Днепром-1».