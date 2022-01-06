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Миколенко – об АПЛ: «Мне нужно время на адаптацию»

Украинцу нужно привыкнуть к реалиям английского футбола
Футбол Украинские легионеры
06 января 13:14
Миколенко – об АПЛ: «Мне нужно время на адаптацию»
Виталий Миколенко / фото - Everton FC

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал для клубной пресс-службы переход в ливерпульскую команду.

Вы принесете менталитет победителя «Эвертону?

«Надеюсь, что буду приносить пользу клубу. Я скромный человек, не буду говорить, что приду и сделаю невозможное».

Вы играли с «Динамо» в Лиге чемпионов. Чем вас привлек вариант с «Эвертоном»?

«Весной «Динамо» не будет играть в ЛЧ. «Эвертон» – команда с большими традициями и амбициями. Здесь я вырасту как личность».

Почему вы думаете, что ваш стиль подходит под АПЛ?

«Я всегда мечтал играть в АПЛ. Это родина футбола. Считаю, что хорошо подойду для этого чемпионата, но мне нужно время на адаптацию. Надеюсь, что не очень много».

Вы впервые играете за границей. Уверенно себя чувствуете?

«Чувствую себя очень хорошо. Для меня важно иметь коммуникацию с командой, с тренерским штабом и болельщиками. Надо выучить язык, понять культуру этого города, этой страны, этого клуба. Постараюсь сделать это быстрее».

Напомним, контракт Миколенко в «Эвертоне» обязывает его выучить английский язык.

Павел Харченко
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Теги

Виталий Миколенко Эвертон Динамо Киев

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