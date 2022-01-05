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Миколенко – об экс-партнере в «Динамо»: «Если человек мне приятен, то я буду с ним общаться»

Новоиспеченный защитник «Эвертона» высказался о Караваеве
Футбол Украинская Премьер-лига
14:26
Миколенко – об экс-партнере в «Динамо»: «Если человек мне приятен, то я буду с ним общаться»
Виталий Миколенко / Фото: ФК Динамо

Новоиспеченный защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал, с кем больше всего сдружился в «Динамо». Игрока цитирует пресс-служба киевлян.

– Сергей Сидорчук как-то говорил, что половина команды не знает, как тебя на самом деле зовут. Это правда?

– Он это говорил два года назад. Сейчас в команде все говорят Микола, Колей меня уже никто не называет. Даже моя девушка и родители редко называют меня Виталиком. Родители говорят «сынок», девушка чаще называет Миколой. Из людей, подходящих на улице, процентов 80 говорят Коля.

– Сейчас самый нервный этап в твоей жизни?

– Наверное, да. И самый эмоциональный, как для меня, так и моих родителей, и девушки, ведь она полетит со мной.

– Кто теперь будет ставить музыку в команде, ведь раньше ты этим занимался чаще других?

– Да многие могут это делать, первые кандидаты – Шапаренко и Леднев. Да и не было такого, что я один этим занимался.

– В какой-то момент твоим лучшим другом в команде стал Саша Караваев несмотря на приличную разницу в возрасте. Что вас объединило?

– Еще до прихода Саши в «Динамо» мы уже в сборной хорошо общались. Нельзя объяснить, почему ты с кем-то дружишь. Просто, когда человек тебе приятен, ты будешь с ним общаться.

– Кому еще из «Динамо» ты можешь позвонить, поговорить по душам?

– Саня Андриевский, Никита Бурда. Сейчас еще Бодя Леднев, Коля Шапаренко.


Ранее Миколенко высказался о конкуренции в «Эвертоне» с Люкой Динем.

Петр Приходько
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Теги

Виталий Миколенко Динамо Киев Эвертон

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