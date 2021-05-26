Миколенко объяснил причины своей ошибки в матче с Финляндией

Виталий Миколенко / Фото - Getty Images

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко раскрыл причины своей ошибки в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (1:1). Футболист заработал удаление и пенальти для соперника.

Теперь я никогда в жизни не стану обыгрывать соперника в своей штрафной — сразу выбью в аут. Тогда так и хотел поступить, но передумал, а первое решение, как говорится, самое правильное.

Это была, кстати, первая красная карточка в моей профессиональной карьере. До этого удаляли только в U-14, но там была ошибка арбитра.