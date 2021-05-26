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Миколенко объяснил причины своей ошибки в матче с Финляндией

Форвард Пукки заработал пенальти и удаление для молодого защитника
Футбол Сборная Украины
11:22
Миколенко объяснил причины своей ошибки в матче с Финляндией
Виталий Миколенко / Фото - Getty Images

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко раскрыл причины своей ошибки в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (1:1). Футболист заработал удаление и пенальти для соперника.

В начале отборочного турнира к чемпионату мира мы показали французам, какая у нас на самом деле команда, но потом упустили победу с Финляндией из-за моей грубой ошибки.

Теперь я никогда в жизни не стану обыгрывать соперника в своей штрафной — сразу выбью в аут. Тогда так и хотел поступить, но передумал, а первое решение, как говорится, самое правильное.

Это была, кстати, первая красная карточка в моей профессиональной карьере. До этого удаляли только в U-14, но там была ошибка арбитра.

Миколенко также рассказал о забавном эпизоде на тренировке сборной Украины.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Виталий Миколенко сборная Финляндии (футбол)

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