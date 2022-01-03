«Для Миколенко трансфер – идеален». Экс-президент клуба УПЛ оценил переход украинца в «Эвертон»
Миколенко: «Очень жду своего дебюта за «Эвертон»
«Ириски» презентовали украинского защитника
11:36
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко в своем Instagram поделился впечатлениями от дебютного визита на «Гудисон Парк».
«Я впервые почувствовал, что такое атмосфера на «Гудисон Парк». Спасибо за теплый прием. Я очень жду своего дебюта за «Эвертон».
Напомним, «Эвертон» презентовал Миколенко перед матчем против «Брайтона», который «ирискам» не удалось выиграть (2:3).
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