Лэмпард подтвердил возвращение Миколенко в команду после коронавируса
Миколенко остался в запасе на матч с «Саутгемптоном»
Украинец вернулся в строй после коронавируса лишь несколько дней назад
16:51
Виталий Миколенко / Фото: Twitter
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в стартовый состав своей команды на матч против «Саутгемптона» в 26-м туре АПЛ. Латераль остался в запасе.
«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Ливраменто, Армстронг, Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс, Броя.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Кенни, Аллан, ван де Бек, Гордон, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон, Ивоби.
Матч начнется в 17:00.
Отметим, что Миколенко лишь позавчера вернулся к тренировкам с «Эвертоном».
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