Миколенко: «Первые полгода в «Динамо» ни с кем не разговаривал»

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вспомнил свои первые шаги в первой команде «Динамо».

Даже боялся в столовую зайти, быстро покушал и убежал. Потренировался – и быстро убежал. Но потом все стало на свои места, и сейчас мне в команде, наверное, было рот сложно закрыть. В хорошем смысле.#/QUOTE

Ранее сообщалось, что Миколенко в «Эвертоне» будет тренировать Фрэнк Лэмпард.