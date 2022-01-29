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Миколенко: «Первые полгода в «Динамо» ни с кем не разговаривал»

Защитник присоединился к первой команде в 2018 году
Футбол Украинская Премьер-лига
11:58
Миколенко: «Первые полгода в «Динамо» ни с кем не разговаривал»
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вспомнил свои первые шаги в первой команде «Динамо».

#Первых полгода, когда я пришел в основную команду при Хацкевиче я просто ни с кем не разговаривал. При том, что я коммуникабельный, веселый парень.

Даже боялся в столовую зайти, быстро покушал и убежал. Потренировался – и быстро убежал. Но потом все стало на свои места, и сейчас мне в команде, наверное, было рот сложно закрыть. В хорошем смысле.#/QUOTE

Ранее сообщалось, что Миколенко в «Эвертоне» будет тренировать Фрэнк Лэмпард.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Виталий Миколенко Динамо Киев Эвертон Александр Хацкевич

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