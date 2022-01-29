Миколенко будет тренировать легенда. Лэмпард успешно прошел переговоры с «Эвертоном»
Миколенко: «Первые полгода в «Динамо» ни с кем не разговаривал»
Защитник присоединился к первой команде в 2018 году
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вспомнил свои первые шаги в первой команде «Динамо».
#Первых полгода, когда я пришел в основную команду при Хацкевиче я просто ни с кем не разговаривал. При том, что я коммуникабельный, веселый парень.
Даже боялся в столовую зайти, быстро покушал и убежал. Потренировался – и быстро убежал. Но потом все стало на свои места, и сейчас мне в команде, наверное, было рот сложно закрыть. В хорошем смысле.#/QUOTE
Ранее сообщалось, что Миколенко в «Эвертоне» будет тренировать Фрэнк Лэмпард.
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