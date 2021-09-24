Миколенко: «Петраков такой человек – что думает, то и говорит»

Виталий Миколенко / Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко в шоу «BurBuzz» высказался о чертах характера главного тренера национальной команды Александра Петракова.

Для меня он точно свой. Наверное, первые дни ему было сложно с командой, он знакомился. После Казахстана он уже, считаю, он и тренерский штаб влились, ознакомились.

Петраков как думает, так и говорит, – считаю, честность – очень хорошая черта его характера. Может, этого кого-то обижает, но такой он человек.

– Иногда это ему вредит – возник конфликт с Малиновским. Сейчас все в публичную плоскость перешло.

– Ну да, конечно. Петраков такой человек. Он всегда что думает, то и говорит. Поэтому, наверное, так все и случилось.

Я его очень хорошо знаю. Наверно, некоторым футболистам было непривычно, а потом все нормально было.

Интервью с Караваевым? Не слышал, что сказал тренер, но это его право.