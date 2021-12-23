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Миколенко, поспеши! «Эвертону» придется играть с «Бернли», имея лишь 12 игроков основной команды

В АПЛ отказались переносить игру из-за коронавируса
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:50
Миколенко, поспеши! «Эвертону» придется играть с «Бернли», имея лишь 12 игроков основной команды
фото - Everton FC

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался для Daily Mail об отказе АПЛ перенести матч с «Бернли» из-за большого количества зараженных коронавирусом в ливерпульском клубе:

«Теперь мне нужно понять, есть ли у меня 11 здоровых футболистов. Я удивлен, что нам придется проводить этот матч.

Ситуация перед матчем с «Бернли» сильно отличается от той, что была перед игрой с «Челси». Реальность такова, что нам придется разбираться с тяжелой ситуацией. Нужно подождать до завтра или послезавтра, чтобы понять, кто будет доступен для выбора.

Моя главная задача сейчас – набрать 11 игроков, которые смогут выйти на подходящих им позициях против «Бернли». Она непростая. У нас доступны 9 полевых футболистов и 3 вратаря».

Ранее в английской лиге были перенесены 10 матчей из-за новой волны COVID-19.

Вскоре «ирискам» может поступить подмога, ведь многие авторитетные источники подтвердили грядущий трансфер Виталия Миколенко в клуб.

Напомним, в АПЛ могут изменить количество замен.

Павел Харченко
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Эвертон коронавирус Виталий Миколенко

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