Миколенко, поспеши! «Эвертону» придется играть с «Бернли», имея лишь 12 игроков основной команды
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался для Daily Mail об отказе АПЛ перенести матч с «Бернли» из-за большого количества зараженных коронавирусом в ливерпульском клубе:
«Теперь мне нужно понять, есть ли у меня 11 здоровых футболистов. Я удивлен, что нам придется проводить этот матч.
Ситуация перед матчем с «Бернли» сильно отличается от той, что была перед игрой с «Челси». Реальность такова, что нам придется разбираться с тяжелой ситуацией. Нужно подождать до завтра или послезавтра, чтобы понять, кто будет доступен для выбора.
Моя главная задача сейчас – набрать 11 игроков, которые смогут выйти на подходящих им позициях против «Бернли». Она непростая. У нас доступны 9 полевых футболистов и 3 вратаря».
Ранее в английской лиге были перенесены 10 матчей из-за новой волны COVID-19.
Вскоре «ирискам» может поступить подмога, ведь многие авторитетные источники подтвердили грядущий трансфер Виталия Миколенко в клуб.
Напомним, в АПЛ могут изменить количество замен.
Комментарии 0