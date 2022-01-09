Будет дебют Миколенко в АПЛ? «Эвертон» – «Лестер». Онлайн трансляция
Миколенко прокомментировал свой дебютный матч за «Эвертон»
Украинец стартовал в Англии с победы
09 января 15:49
Виталий Миколенко / фото - Everton FC
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отреагировал на свой дебют в составе «ирисок», опубликовав фото в Instagram с подписью:
«Мои первые 120 минут в футболке «Эвертона». Спасибо тренеру и партнерам по команде, для меня была важна поддержка болельщиков».
Первая игра украинца пришлась на кубковый матч с «Халл Сити», откуда ливерпульская команда вышла победителем через овертаймы.
Тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес оценил выступление защитника, оставив ему хвалебный отзыв.
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