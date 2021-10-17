Эпичный промах Супряги и реализованный «Львовом» пенальти не помешали «Динамо» оформить разгром
Миколенко: «Пропущенный мяч от «Львова» нас разбудил»
Защитник «Динамо» подвел итоги матча 11-го тура УПЛ
17 октября 08:35
Виталий Миколенко / фото - Динамо Киев от Шурика
В 11-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» на выезде разгромило «Львов» (4:1). Защитник киевлян Виталий Миколенко в эфире программы Футбол News подвел итоги этой встречи, прокомментировав момент с заработанным пенальти в свои ворота.
«У нас была очень хорошая реакция на пропущенный гол, мы забили в ответ два мяча. Можно даже сказать, что нас разбудили. Мне не очень понравилось, что мы пропустили такой гол… Да, там была рука, я заработал пенальти. Слава богу, что потом была хорошая реакция от нас».
Напомним, Луческу также подвел итоги этого матча.
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