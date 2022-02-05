Миколенко – в старте на дебютный матч «Эвертона» при Лэмпарде
Миколенко пропустил матч АПЛ из-за травмы
Об этом сообщил сам футболист «Эвертона»
05 февраля 16:52
Виталий Миколенко / Фото - Эвертон
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко сообщил в эфире YouTube-канала «Влада Седан» о том, что пропустил матч 23-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:1) из-за травмы спины.
После «Норвича» у меня спина болела, пропустил 3 дня тренировок. Провел 2 занятия перед игрой и не попал в заявку. Я оставался на заезде, тренировался, но чувствовал себя не очень хорошо.
У меня был перелом отростка 2 месяца назад. А сейчас это совсем другая часть – из-за нагрузок, можно сказать. Я пропустил 2 недели и тяжело было сразу войти в ритм. Я не восстановился полностью после матча Кубка, а затем неприятно упал на тренировке.
Ранее Миколенко впервые попал в стартовый состав после травмы.
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