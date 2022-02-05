Миколенко пропустил матч АПЛ из-за травмы

Виталий Миколенко / Фото - Эвертон

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко сообщил в эфире YouTube-канала «Влада Седан» о том, что пропустил матч 23-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:1) из-за травмы спины.

У меня был перелом отростка 2 месяца назад. А сейчас это совсем другая часть – из-за нагрузок, можно сказать. Я пропустил 2 недели и тяжело было сразу войти в ритм. Я не восстановился полностью после матча Кубка, а затем неприятно упал на тренировке.