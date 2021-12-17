Миколенко прошел медосмотр в «Эвертоне», но пока вернулся в Киев

Украинец не остался в Ливерпуле

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко прошел медосмотр в «Эвертоне». Об этом сообщает Футбол NEWS.

Футболист вернулся в Киев. В столице Украины он будет ожидать результатов переговоров между клубами.

Ранее называлась сумма трансфера около 23 миллионов евро. Ожидается, что контракт будет подписан сроком на 5 лет.

Ранее экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о переходе Миколенко в «Эвертон».