Экс-тренер сборной Украины: «Ребята уже не развиваются в «Динамо», Миколенко пора уходить»
Миколенко прошел медосмотр в «Эвертоне», но пока вернулся в Киев
Украинец не остался в Ливерпуле
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко прошел медосмотр в «Эвертоне». Об этом сообщает Футбол NEWS.
Футболист вернулся в Киев. В столице Украины он будет ожидать результатов переговоров между клубами.
Ранее называлась сумма трансфера около 23 миллионов евро. Ожидается, что контракт будет подписан сроком на 5 лет.
Ранее экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о переходе Миколенко в «Эвертон».
Комментарии 0