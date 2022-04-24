Миколенко провел полный матч с «Ливерпулем», но «Эвертон» опустился в зону вылета
В 34-м туре АПЛ «Ливерпуль» в родных стенах одолел «Эвертон».
Два мяча команда Юргена Клоппа забила во втором тайме.
Отметим, что полный матч за «Эвертон» провел украинский латераль Виталий Миколенко.
В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» опустился в зону вылета.
АПЛ, 34-й тур
«Ливерпуль» – «Эвертон» 2:0
Голы: Робертсон, 62, Ориги, 85
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Кейта (Ориги, 60), Салах, Мане (Диас, 60), Диогу Жота (Хендерсон, 82).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Миколенко, Аллан (Алли, 73), Дукуре, Грэй (Рондон, 77), Ивоби, Ришарлисон, Гордон.
Предупреждения: Гордон (25), Мане (45), Дукуре (45), Александер-Арнолд (58), Аллан (66), Алли (89), Ришарлисон (90).
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