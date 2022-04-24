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Миколенко провел полный матч с «Ливерпулем», но «Эвертон» опустился в зону вылета

Команда Клоппа взяла верх в мерсисайдском дерби
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:45
Миколенко провел полный матч с «Ливерпулем», но «Эвертон» опустился в зону вылета
Салах и Миколенко / Фото: Twitter

В 34-м туре АПЛ «Ливерпуль» в родных стенах одолел «Эвертон».

Два мяча команда Юргена Клоппа забила во втором тайме.

Отметим, что полный матч за «Эвертон» провел украинский латераль Виталий Миколенко.

В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» опустился в зону вылета.

АПЛ, 34-й тур

«Ливерпуль» – «Эвертон» 2:0

Голы: Робертсон, 62, Ориги, 85

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Кейта (Ориги, 60), Салах, Мане (Диас, 60), Диогу Жота (Хендерсон, 82).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Миколенко, Аллан (Алли, 73), Дукуре, Грэй (Рондон, 77), Ивоби, Ришарлисон, Гордон.

Предупреждения: Гордон (25), Мане (45), Дукуре (45), Александер-Арнолд (58), Аллан (66), Алли (89), Ришарлисон (90).

Петр Приходько
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Теги

Эвертон Ливерпуль Виталий Миколенко

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