Миколенко раскрыл, почему не перебрался в Серию А

Защитник продолжает выступать за «Динамо» в УПЛ

Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо

Крайний защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко в шоу BurBuzz прокомментировал слухи о том, что он мог сменить клуб этим летом.

Почему ты до сих пор не в Серии А?

«Моя задача – играть. Мне никогда не говорили: «Если хочешь – ты уезжаешь». Это все слухи. Дальше слухов никуда это не продвигалось. Моя любимая команда – «Барселона». Любому футболисту с амбициями хотелось бы поиграть на высочайшем уровне. Но я сейчас очень рад, что играю за «Динамо», я играю в Лиге чемпионов. Я счастлив».

После удачного Евро-2020 в исполнении сборной Украины слухи связывали Миколенко с переходом в один из итальянских грандов. В СМИ была информация об интересе «Наполи» и «Милана» к украинцу.

Напомним, Миколенко рассказал о своих тщетных попытках выучить английский язык.