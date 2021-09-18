Миколенко: «3 раза пытался учить английский, но после тренировок устаешь, хочется дурака повалять»
Миколенко раскрыл, почему не перебрался в Серию А
Защитник продолжает выступать за «Динамо» в УПЛ
Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо
Крайний защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко в шоу BurBuzz прокомментировал слухи о том, что он мог сменить клуб этим летом.
Почему ты до сих пор не в Серии А?
«Моя задача – играть. Мне никогда не говорили: «Если хочешь – ты уезжаешь». Это все слухи. Дальше слухов никуда это не продвигалось.
Моя любимая команда – «Барселона». Любому футболисту с амбициями хотелось бы поиграть на высочайшем уровне. Но я сейчас очень рад, что играю за «Динамо», я играю в Лиге чемпионов. Я счастлив».
После удачного Евро-2020 в исполнении сборной Украины слухи связывали Миколенко с переходом в один из итальянских грандов. В СМИ была информация об интересе «Наполи» и «Милана» к украинцу.
Напомним, Миколенко рассказал о своих тщетных попытках выучить английский язык.
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