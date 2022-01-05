Миколенко – об экс-партнере в «Динамо»: «Если человек мне приятен, то я буду с ним общаться»
Миколенко рассказал английским комментаторам, как его стоит называть
Защитник сделал ударение не там, где нам привычно
14:45
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко обратился к английским комментаторам через Twitter клуба. Латераль рассказал, как стоит произносить его фамилию.
FAO: #PL commentators. pic.twitter.com/9pfhbNo1Io— Everton (@Everton) January 1, 2022
Отметим, что Миколенко сделал ударение на предпоследний слог, а не на второй, как мы все привыкли.
Ранее стало известно, что «Эвертон» намерен продать конкурента Миколенко в «Челси».
Комментарии 0