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Миколенко рассказал английским комментаторам, как его стоит называть

Защитник сделал ударение не там, где нам привычно
Футбол Украинские легионеры
14:45
Миколенко рассказал английским комментаторам, как его стоит называть
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко обратился к английским комментаторам через Twitter клуба. Латераль рассказал, как стоит произносить его фамилию.

Отметим, что Миколенко сделал ударение на предпоследний слог, а не на второй, как мы все привыкли.

Ранее стало известно, что «Эвертон» намерен продать конкурента Миколенко в «Челси».

Петр Приходько
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Виталий Миколенко Эвертон

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