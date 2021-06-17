Миколенко рассказал об интересе топ-клубов

Защитник пригляделся сильным европейским командам

Виталий Миколенко / фото - FootBoom

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о том, чувствует ли он давление из-за новостей об интересе европейских грандов к нему. Слова защитника приводит официальный сайт UEFA.

«Сейчас нет. А вот два года назад, когда мы играли с Сербией и Люксембургом в квалификации Евро-2020, появилась информация о «Милане». Первый раз про меня что-то такое появилось, вообще первый раз обо мне начали писать в интернете - и вот тогда да, я задумывался. В голове крутились мысли: «Милан», «Милан»... А сейчас вообще ничего подобного. Вот если после чемпионата Европы я буду понимать, что есть что-то серьезное, тогда и посмотрим. А пока никакого давления не чувствую».

Защитник на самым уверенным образом провел игру с голландцами в первом туре группового этапа Евро-2020. Но, если он хочет обратить на себя внимание лучших клубов «старого мира», ему нужно показывать свой уровень в следующих матчах.

Отличной возможность для этого будет матч с Северной Македонией. Сборная Украины встретится с македонцами уже сегодня, в 16:00.

Прямая трансляция матча Украина – Северная Македония.

Текстовая трансляция матча Украина – Северная Македония.

Напомним, Миколенко интересуется «Наполи», и «Динамо» уже назвало цену.