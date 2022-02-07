Миколенко рассказал, с кем больше всего общается в «Эвертоне»

Виталий Миколенко / Фото - Эвертон

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко в эфире YouTube-канала «Влада Седан» дал характеристику своих партнеров по команде.

Самый веселый – Мина. Больше всего общаюсь с Гордоном. Паттерсон (наверное, потому что мы пришли одновременно в команду), Коулмэн, Кин…

Понимаю, что даже если бы приехал в Украину в команду, где общался бы на родном языке, поначалу был бы застенчивым. Сложно с кем-то общаться. Но в целом комфортно себя чувствую. Также с Годфри общаюсь.