«Эвертон» с Миколенко разгромил соперника в первом матче Лэмпарда, «Сити» с Зинченко прошел «Фулхэм»
Миколенко рассказал, с кем больше всего общается в «Эвертоне»
Также украинец назвал лидера раздевалки
18:13
Виталий Миколенко / Фото - Эвертон
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко в эфире YouTube-канала «Влада Седан» дал характеристику своих партнеров по команде.
Батя в раздевалке – капитан Коулмэн. Для меня это капитан с большой буквы. 31 декабря в новогоднюю ночь, я второй день в команде, он мне написал SMS-ку: «Был рад с тобой познакомиться. Рад, что ты в команде. Понимаю, что тебе очень сложно сейчас. Но будь сильным. Я тебе помогу». Честно, для меня это очень запоминающийся момент.
Самый веселый – Мина. Больше всего общаюсь с Гордоном. Паттерсон (наверное, потому что мы пришли одновременно в команду), Коулмэн, Кин…
Понимаю, что даже если бы приехал в Украину в команду, где общался бы на родном языке, поначалу был бы застенчивым. Сложно с кем-то общаться. Но в целом комфортно себя чувствую. Также с Годфри общаюсь.
Ранее «Эвертон» с Миколенко в составе разгромил соперника в первом матче Френка Лэмпарда.
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