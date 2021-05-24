Миколенко: «Расстраивает, что не можем выиграть. Надеюсь, что победим в следующих матчах»

Виталий Миколенко / Фото: football.ua

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко в эфире программы «Великий Футбол» прокомментировал результат товарищеского матча против Бахрейна (1:1):



Старались до последней минуты. Когда забили гол, мы с Шапаренко еле бежали обратно. Но были эмоции забить и второй мяч. Команду расстраивает, что мы длительное время не можем выиграть. Но мы только собрались, провели первый матч, будем сыгрываться. Надеюсь, что победим в следующих матчах.