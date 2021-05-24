Тренер Бахрейна: «У Украины не было таких шансов, как у нас»
Миколенко: «Расстраивает, что не можем выиграть. Надеюсь, что победим в следующих матчах»
Матч со сборной Бахрейна завершился вничью 1:1
09:19
Виталий Миколенко / Фото: football.ua
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко в эфире программы «Великий Футбол» прокомментировал результат товарищеского матча против Бахрейна (1:1):
Ощущения отрицательные, потому что мы очень хотели победить в этом матче, ведь это была дебютная встреча на этом сборе. Важен был результат, а также выполнить тактические наработки, которые мы тренировали 7 дней. Если сыграли вничью, значит, у нас что-то не получилось.
Старались до последней минуты. Когда забили гол, мы с Шапаренко еле бежали обратно. Но были эмоции забить и второй мяч. Команду расстраивает, что мы длительное время не можем выиграть. Но мы только собрались, провели первый матч, будем сыгрываться. Надеюсь, что победим в следующих матчах.
Напомним, что национальная команда Украины проведет еще два контрольных матча: 3 июня против Северной Ирландии и 7 июня с Кипром.
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