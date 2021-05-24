Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Миколенко: «Расстраивает, что не можем выиграть. Надеюсь, что победим в следующих матчах»

Матч со сборной Бахрейна завершился вничью 1:1
Футбол Сборная Украины
09:19
Миколенко: «Расстраивает, что не можем выиграть. Надеюсь, что победим в следующих матчах»
Виталий Миколенко / Фото: football.ua

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко в эфире программы «Великий Футбол» прокомментировал результат товарищеского матча против Бахрейна (1:1):

Ощущения отрицательные, потому что мы очень хотели победить в этом матче, ведь это была дебютная встреча на этом сборе. Важен был результат, а также выполнить тактические наработки, которые мы тренировали 7 дней. Если сыграли вничью, значит, у нас что-то не получилось.

Старались до последней минуты. Когда забили гол, мы с Шапаренко еле бежали обратно. Но были эмоции забить и второй мяч. Команду расстраивает, что мы длительное время не можем выиграть. Но мы только собрались, провели первый матч, будем сыгрываться. Надеюсь, что победим в следующих матчах.

Напомним, что национальная команда Украины проведет еще два контрольных матча: 3 июня против Северной Ирландии и 7 июня с Кипром.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Миколенко сборная Украины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Трубин: «Хочу извиниться перед болельщиками и партнерами, потому что я провалил игру с Бахрейном»
Трубин: «Хочу извиниться перед болельщиками и партнерами, потому что я провалил игру с Бахрейном»
Футбол Сборная Украины
10:03
Тренер Бахрейна: «У Украины не было таких шансов, как у нас»
Тренер Бахрейна: «У Украины не было таких шансов, как у нас»
Футбол Сборная Украины
08:42
Шевченко: «Рисунок игры с Бахрейном мне понравился. Мы готовимся к Евро-2020, а не товарищеским матчам»
Шевченко: «Рисунок игры с Бахрейном мне понравился. Мы готовимся к Евро-2020, а не товарищеским матчам»
Футбол Сборная Украины
07:59
Шевченко: «Заявка на Евро на 95% определена». Буяльский травмирован
Шевченко: «Заявка на Евро на 95% определена». Буяльский травмирован
Футбол Чемпионат Европы UEFA
23 мая 11:54
Бондаренко: «Постепенно работаем, вникаем и стараемся выполнять»
Бондаренко: «Постепенно работаем, вникаем и стараемся выполнять»
Футбол Сборная Украины
23 мая 11:42
Караваев: «После Бахрейна будут 3 выходных. Надо отдохнуть, развеяться»
Караваев: «После Бахрейна будут 3 выходных. Надо отдохнуть, развеяться»
Футбол Сборная Украины
23 мая 11:15

Новости: Футбол

Бэйл провел лучший сезон в карьере по одному из показателей
Бэйл провел лучший сезон в карьере по одному из показателей
Премьер-Лига (Англия)
10:24
Роналду – первый игрок, став лучшим бомбардиром в трех из топ-5 лиг
Роналду – первый игрок, став лучшим бомбардиром в трех из топ-5 лиг
Серия А (Италия)
10:13
Трубин: «Хочу извиниться перед болельщиками и партнерами, потому что я провалил игру с Бахрейном»
Трубин: «Хочу извиниться перед болельщиками и партнерами, потому что я провалил игру с Бахрейном»
Сборная Украины
10:03
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
Лига Европы UEFA
09:56
Палкин: «Совсем скоро к работе приступит новый тренерский штаб, перед которым будут стоять максимальные задачи»
Палкин: «Совсем скоро к работе приступит новый тренерский штаб, перед которым будут стоять максимальные задачи»
Украинская Премьер-лига
09:50
Российский футболист – о Меликяне: «Он оскорбил мою мать. Хотел решить все по-мужски, но в итоге был один против пятерых»
Российский футболист – о Меликяне: «Он оскорбил мою мать. Хотел решить все по-мужски, но в итоге был один против пятерых»
В Европе
09:50
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
Лига Европы UEFA
09:47
«Шахтеру» исполнилось 85 лет
«Шахтеру» исполнилось 85 лет
Украинская Премьер-лига
09:23
Миколенко: «Расстраивает, что не можем выиграть. Надеюсь, что победим в следующих матчах»
Миколенко: «Расстраивает, что не можем выиграть. Надеюсь, что победим в следующих матчах»
Сборная Украины
09:19
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
8
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Словакия – Россия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Словакия – Россия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Латвия – Италия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Латвия – Италия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Чехия – Беларусь. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Чехия – Беларусь. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Германия – Канада. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Германия – Канада. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
25 мая 16:15
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
25 мая 16:15
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
25 мая 20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
25 мая 20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
26 мая 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
26 мая 22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55