Миколенко резко отреагировал на слухи об интересе «Дженоа»

В СМИ сватали украинца в генуэзский клуб

Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо

Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко отреагировал на новости об интересе «Дженоа» к нему:

«Даже комментировать это не хочу, поскольку нечего говорить. Здоровье? Все хорошо. Надеюсь, что уже к следующему туру, к матчу с «Черноморцем» буду готовиться. Буду ли играть – не знаю, но планирую готовиться. Тут уже, как решит медицинский штаб».

После прихода Андрея Шевченко на пост главного тренера «грифонов» некоторых его экс-подопечных из украинской сборной начали сватать в «Дженоа».

Но ранее сообщалось, что клуб из Генуи не сможет позволить себе покупку Миколенко.