Новые владельцы не помогли. «Дженоа» не может себе позволить полноценный трансфер Миколенко
Миколенко резко отреагировал на слухи об интересе «Дженоа»
В СМИ сватали украинца в генуэзский клуб
Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо
Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко отреагировал на новости об интересе «Дженоа» к нему:
«Даже комментировать это не хочу, поскольку нечего говорить.
Здоровье? Все хорошо. Надеюсь, что уже к следующему туру, к матчу с «Черноморцем» буду готовиться. Буду ли играть – не знаю, но планирую готовиться. Тут уже, как решит медицинский штаб».
После прихода Андрея Шевченко на пост главного тренера «грифонов» некоторых его экс-подопечных из украинской сборной начали сватать в «Дженоа».
Но ранее сообщалось, что клуб из Генуи не сможет позволить себе покупку Миколенко.