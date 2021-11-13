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Миколенко резко отреагировал на слухи об интересе «Дженоа»

В СМИ сватали украинца в генуэзский клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
15:25
Миколенко резко отреагировал на слухи об интересе «Дженоа»
Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо

Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко отреагировал на новости об интересе «Дженоа» к нему:

«Даже комментировать это не хочу, поскольку нечего говорить.

Здоровье? Все хорошо. Надеюсь, что уже к следующему туру, к матчу с «Черноморцем» буду готовиться. Буду ли играть – не знаю, но планирую готовиться. Тут уже, как решит медицинский штаб».

После прихода Андрея Шевченко на пост главного тренера «грифонов» некоторых его экс-подопечных из украинской сборной начали сватать в «Дженоа».

Но ранее сообщалось, что клуб из Генуи не сможет позволить себе покупку Миколенко.


Источник: FootBoom Павел Харченко
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Теги

Виталий Миколенко Динамо Киев Андрей Шевченко

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