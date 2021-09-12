Миколенко: «С «Металлистом 1925» не получалось отдать последний пас или пробить»

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко высказался в эфире телеканала «Футбол» относительно победы в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:0).

Мы знали, что соперник будет стараться играть против нас на контратаках. Упустили несколько таких выпадов, а у нас в атаке не получалось отдать последний пас или пробить. Мяч пролетал мимо.

Во втором тайме задачи забить именно быстрый гол не было, но, конечно, была задача забить и выиграть. Хорошо, что удалось открыть счет на второй минуте, и играть стало легче.

После второго забитого гола было тоже сложно. Если бы мы пропустили, у «Металлиста 1925» был бы эмоциональный всплеск и они выбегали бы в атаки.