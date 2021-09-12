Миколенко: «С «Металлистом 1925» не получалось отдать последний пас или пробить»
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко высказался в эфире телеканала «Футбол» относительно победы в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:0).
Был тяжелый первый тайм. Хорошо, что мы забили на первых минутах второго, и после второго забитого мяча игра стала полегче. Можно сказать, что мы добили соперника, после чего играли уже без центра поля. Были контратаки как на наши, так и на их ворота.
Мы знали, что соперник будет стараться играть против нас на контратаках. Упустили несколько таких выпадов, а у нас в атаке не получалось отдать последний пас или пробить. Мяч пролетал мимо.
Во втором тайме задачи забить именно быстрый гол не было, но, конечно, была задача забить и выиграть. Хорошо, что удалось открыть счет на второй минуте, и играть стало легче.
После второго забитого гола было тоже сложно. Если бы мы пропустили, у «Металлиста 1925» был бы эмоциональный всплеск и они выбегали бы в атаки.
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу признался, что поздравил после матча наставника соперников Валерия Кривенцова.
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