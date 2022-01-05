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Миколенко: «С Зинченко можем жить неподалеку»

Украинский латераль перебрался в Англию
Футбол Украинские легионеры
07:46
Миколенко: «С Зинченко можем жить неподалеку»
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко высказался об общении с украинцами, которые играют в АПЛ, перед переездом в Англию. Слова игрока приводит пресс-служба киевлян.

– Советовался ли перед трансфером с украинцами в АПЛ – Зинченко и Ярмоленко?

– С Ярмолой общался сразу. Я Саней Зинченко созвонились сразу после подписания. Общались на тему жилья, бытовых вопросов, ведь Ярмоленко живет в Лондоне, а Саня намного ближе к Ливерпулю.

Мы даже обсуждали, что можем жить неподалеку. Он живет возле Манчестера в сторону Ливерпуля

Ранее Миколенко высказался о своем потенциальном сменщике в «Динамо».

Петр Приходько
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Теги

Виталий Миколенко Эвертон Александр Зинченко

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