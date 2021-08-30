Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако 1:2 Окончен
18:00 Лилль - Монпелье 2:1 Окончен
21:45 Реймс - ПСЖ 0:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи 1:2 Окончен
21:45 Милан - Кальяри 4:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе 2:1 Окончен
23:00 Атлетико - Вильярреал 2:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес 0:4 Окончен
17:00 Минай - Шахтер 1:1 Окончен
19:30 Заря - Ворскла 1:0 Окончен
19:30 Рух - ФК Львов 1:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Миколенко: «Самое важное – психологически и физически восстановиться к матчу с Казахстаном»

Сборная Украины проведет матч отбора на ЧМ-2022 уже в среду
Футбол Сборная Украины
16:59
Миколенко: «Самое важное – психологически и физически восстановиться к матчу с Казахстаном»
Виталий Миколенко / Фото: Eurosport

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о новом главном тренере команды и о грядущем матче отбора на ЧМ с Казахстаном. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

— Снова вернулись в сборную Украины, уже с новым тренером, два месяца этих после Евро-2020 очень быстро пролетели.

— Для тебя это не новый тренер. Ты его хорошо знаешь. Как ты воспринял новость о назначении Петракова, с которым ты раньше работал в юношеской команде?

— Два с половиной года назад мы работали вместе. Конечно рад был, что назначили тренера, с которым я длительное время работал в юношеских сборных.

— Ты с ним разговаривал уже?

— Да, успел. Поговорили. Больше ничего не скажу.

— Что можешь сказать про Петракова, как про специалиста?

— Тренерские качества бессмысленно обсуждать. Я не тренер, не эксперт. Как человек – самый честный и добрый.

— Двойная мотивация?

— В сборной и так должна быть тройная мотивация. Тренер новый. Буду доказывать, что могу играть в основном составе и представлять сборную Украины.

— Что думаешь о Казахстане?

Главный тренер сказал, что самое важное – физически и психологически восстановиться к этой игре.

Напомним, сборная Украины уже отправилась на встречу с Казахстаном.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Миколенко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Миколенко назвал самого тяжелого соперника для «Динамо» в Лиге чемпионов
Миколенко назвал самого тяжелого соперника для «Динамо» в Лиге чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 августа 19:27
Миколенко: «Динамо» против «Колоса» всегда было тяжело играть»
Миколенко: «Динамо» против «Колоса» всегда было тяжело играть»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 августа 15:22
Миколенко: «На «Динамо» играть уютнее, но на «Олимпийском» результаты лучше»
Миколенко: «На «Динамо» играть уютнее, но на «Олимпийском» результаты лучше»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 августа 15:20
Миколенко: «Динамо» должно побеждать в каждом матче, неважно, как играет «Шахтер»
Миколенко: «Динамо» должно побеждать в каждом матче, неважно, как играет «Шахтер»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 августа 12:15

Новости: Футбол

Петраков: «Искусственное покрытие в матче с Казахстаном? Кто умеет играть в футбол, тот играет везде»
Петраков: «Искусственное покрытие в матче с Казахстаном? Кто умеет играть в футбол, тот играет везде»
Сборная Украины
17:59
Малиновскому нужно разрывать за сборную Украины. С «Аталантой» он плохо стартовал в Серии А
Мнение
Малиновскому нужно разрывать за сборную Украины. С «Аталантой» он плохо стартовал в Серии А
Украинские легионеры
17:59
Забарный: «Мы должны вернуть должок Казахстану»
Забарный: «Мы должны вернуть должок Казахстану»
Сборная Украины
17:56
Петраков: «Мы с Шовковским встречались с Де Дзерби и общались о Сикане»
Петраков: «Мы с Шовковским встречались с Де Дзерби и общались о Сикане»
Сборная Украины
17:46
Официально. Соперник «Динамо» в групповом раунде ЛЧ объявил о трансфере Забитцера
Официально. Соперник «Динамо» в групповом раунде ЛЧ объявил о трансфере Забитцера
Бундеслига (Германия)
17:39
Футбольные трюки и финты от команды UkrFreestyle. Премьера
Футбольные трюки и финты от команды UkrFreestyle. Премьера
17:00
Миколенко: «Самое важное – психологически и физически восстановиться к матчу с Казахстаном»
Миколенко: «Самое важное – психологически и физически восстановиться к матчу с Казахстаном»
Сборная Украины
16:59
Хавбек «Ман Сити»: «В АПЛ есть невероятные команды, но наш состав – лучший в мире»
Хавбек «Ман Сити»: «В АПЛ есть невероятные команды, но наш состав – лучший в мире»
Премьер-Лига (Англия)
15:59
Срна: «На ход встречи с «Минаем» повлияло удаление Марлона, которого не было»
Срна: «На ход встречи с «Минаем» повлияло удаление Марлона, которого не было»
Украинская Премьер-лига
15:56
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
29
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
18
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Все новости