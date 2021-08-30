Миколенко: «Самое важное – психологически и физически восстановиться к матчу с Казахстаном»

Сборная Украины проведет матч отбора на ЧМ-2022 уже в среду

Виталий Миколенко / Фото: Eurosport

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о новом главном тренере команды и о грядущем матче отбора на ЧМ с Казахстаном. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

— Снова вернулись в сборную Украины, уже с новым тренером, два месяца этих после Евро-2020 очень быстро пролетели.

— Для тебя это не новый тренер. Ты его хорошо знаешь. Как ты воспринял новость о назначении Петракова, с которым ты раньше работал в юношеской команде?

— Два с половиной года назад мы работали вместе. Конечно рад был, что назначили тренера, с которым я длительное время работал в юношеских сборных.

— Ты с ним разговаривал уже?

— Да, успел. Поговорили. Больше ничего не скажу.

— Что можешь сказать про Петракова, как про специалиста?

— Тренерские качества бессмысленно обсуждать. Я не тренер, не эксперт. Как человек – самый честный и добрый.

— Двойная мотивация?

— В сборной и так должна быть тройная мотивация. Тренер новый. Буду доказывать, что могу играть в основном составе и представлять сборную Украины.

— Что думаешь о Казахстане?

— Главный тренер сказал, что самое важное – физически и психологически восстановиться к этой игре.



Напомним, сборная Украины уже отправилась на встречу с Казахстаном.