Миколенко снова ждут перемены. Владелец «Эвертона» намерен продать клуб

Мошири получает от клуба лишь убытки

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири намерен продать клуб, сообщает The Sun.

По информации источника, клуб сейчас оценивается в 350 миллионов фунтов. Известно, что к Мошири уже обращались потенциальные покупатели.

Известно, что продажа будет убыточной для Мошири, поскольку он уже вложил в клуб 450 миллионов фунтов.

Напомним, «Эвертон» уволил главного тренера Рафаэль Бенитеса и назначил нового специалиста с приставкой «и.о.». Что же ждет Виталия Миколенко?