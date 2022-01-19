Левый защитник «Динамо» заявил, что рад переходу Миколенко в «Эвертон»
Миколенко снова ждут перемены. Владелец «Эвертона» намерен продать клуб
Мошири получает от клуба лишь убытки
18:46
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images
Владелец «Эвертона» Фархад Мошири намерен продать клуб, сообщает The Sun.
По информации источника, клуб сейчас оценивается в 350 миллионов фунтов. Известно, что к Мошири уже обращались потенциальные покупатели.
Известно, что продажа будет убыточной для Мошири, поскольку он уже вложил в клуб 450 миллионов фунтов.
Напомним, «Эвертон» уволил главного тренера Рафаэль Бенитеса и назначил нового специалиста с приставкой «и.о.». Что же ждет Виталия Миколенко?
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