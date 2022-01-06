Миколенко совершил небольшой экскурс в историю «Эвертона»

Защитник ближе знакомится с новым клубом

Виталий Миколенко / фото - Everton FC

Новоиспеченный защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал клубной пресс-службе о своем знакомстве с «ирисками».

Вы считаете, что Бенитес поможет вам стать лучше?

«Безусловно. Мне 22, я буду стараться все впитывать, как губка. Надеюсь, что тренер поможет мне, даст уверенность и силы, чтобы прогрессировать».

Что вы знаете о клубной истории?

«Эвертон был основан в 1878 году. Знаю, что клуб называют «ирисками». Не нашел ответа, почему именно так. Хотел бы узнать».

Что вы знаете о «Гудисон Парк»?

«Когда я прилетал сюда впервые, то не смог его посетить, так как была игра на выезде. Хотел бы посетить его в ближайшие дни».

Что вы помните об игре «Эвертона» с «Динамо в ЛЕ?

«Помню, что на Гудисон парк» «Динамо» проиграло 1:2. В Киеве Лукаку забил первый гол. Я подумал, что моя родная команда не пройдет. Это был самый запоминающийся для меня матч, который я видел. Голы Ярмоленко и Антунеша – что-то нереальное. Тогда еще установили рекорд по посещаемости».

Вы запомнили тогда фанатов «Эвертона»? Они очень громко поддерживают свою команду.

«Я как раз стоял близко к фанам «Эвертона». Возле меня сидели мои партнеры. У нас тогда были кепки Лиги Европы. Они менялись с фанами «Эвертона» на их кепки».

Напомним, Миколенко рассказал английским комментаторам, как его стоит называть.