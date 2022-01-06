Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Бордо - Марсель 0:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бавария - Боруссия Мёнхенгладбах 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 12) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Лорьян : Перенесен
22:00 Ланс - Ренн -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Айнтрахт - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Гранада - Барселона -:- Запланирован
22:00 Реал - Валенсия -:- Запланирован
Футбол (11 событий из 24) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Анже - Сент-Этьен -:- Запланирован
18:05 Нант - Монако -:- Запланирован
21:45 Лион - ПСЖ -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Милан -:- Запланирован
17:30 Удинезе - Аталанта -:- Запланирован
17:30 Наполи - Сампдория -:- Запланирован
19:30 Дженоа - Специя -:- Запланирован
19:30 Рома - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Интер - Лацио -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Севилья - Хетафе -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Атлетико -:- Запланирован

Миколенко совершил небольшой экскурс в историю «Эвертона»

Защитник ближе знакомится с новым клубом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
06 января 17:40
Миколенко совершил небольшой экскурс в историю «Эвертона»
Виталий Миколенко / фото - Everton FC

Новоиспеченный защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал клубной пресс-службе о своем знакомстве с «ирисками».

Вы считаете, что Бенитес поможет вам стать лучше?

«Безусловно. Мне 22, я буду стараться все впитывать, как губка. Надеюсь, что тренер поможет мне, даст уверенность и силы, чтобы прогрессировать».

Что вы знаете о клубной истории?

«Эвертон был основан в 1878 году. Знаю, что клуб называют «ирисками». Не нашел ответа, почему именно так. Хотел бы узнать».

Что вы знаете о «Гудисон Парк»?

«Когда я прилетал сюда впервые, то не смог его посетить, так как была игра на выезде. Хотел бы посетить его в ближайшие дни».

Что вы помните об игре «Эвертона» с «Динамо в ЛЕ?

«Помню, что на Гудисон парк» «Динамо» проиграло 1:2. В Киеве Лукаку забил первый гол. Я подумал, что моя родная команда не пройдет. Это был самый запоминающийся для меня матч, который я видел. Голы Ярмоленко и Антунеша – что-то нереальное. Тогда еще установили рекорд по посещаемости».

Вы запомнили тогда фанатов «Эвертона»? Они очень громко поддерживают свою команду.

«Я как раз стоял близко к фанам «Эвертона». Возле меня сидели мои партнеры. У нас тогда были кепки Лиги Европы. Они менялись с фанами «Эвертона» на их кепки».

Напомним, Миколенко рассказал английским комментаторам, как его стоит называть.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Миколенко Эвертон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Миколенко лишится конкурента. Динь запросил уход из «Эвертона»
Миколенко лишится конкурента. Динь запросил уход из «Эвертона»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 января 22:41
Бенитес: «Я хорошо знаю потенциал Миколенко»
Бенитес: «Я хорошо знаю потенциал Миколенко»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 15:25
Готовится разрывать АПЛ! «Эвертон» показал, как Миколенко готовится к дебюту
Готовится разрывать АПЛ! «Эвертон» показал, как Миколенко готовится к дебюту
Футбол Украинские легионеры
07 января 12:55
Бенитес: «Миколенко – будущее «Эвертона»
Бенитес: «Миколенко – будущее «Эвертона»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
06 января 16:27
1
Миколенко – об АПЛ: «Мне нужно время на адаптацию»
Миколенко – об АПЛ: «Мне нужно время на адаптацию»
Футбол Украинские легионеры
06 января 13:14
Миколенко: «Надеюсь, Ярмоленко хорошо знает английский и будет помогать»
Миколенко: «Надеюсь, Ярмоленко хорошо знает английский и будет помогать»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
05 января 15:23

Новости: Футбол

Миколенко лишится конкурента. Динь запросил уход из «Эвертона»
Миколенко лишится конкурента. Динь запросил уход из «Эвертона»
Премьер-Лига (Англия)
07 января 22:41
Тренер «Львова»: «Нельзя сказать, что УПЛ деградирует»
Тренер «Львова»: «Нельзя сказать, что УПЛ деградирует»
Украинская Премьер-лига
07 января 22:40
«Наполи» арендовал защитника МЮ Туанзебе
«Наполи» арендовал защитника МЮ Туанзебе
Серия А (Италия)
07 января 22:17
Педриньо: «В Украине я уже адаптировался, но мне кое-что мешает»
Педриньо: «В Украине я уже адаптировался, но мне кое-что мешает»
Украинская Премьер-лига
07 января 22:01
Миранчук отказывается переходить в «Дженоа»
Миранчук отказывается переходить в «Дженоа»
Серия А (Италия)
07 января 21:51
«Аль-Айн» Реброва подписал игрока «Шерифа»
«Аль-Айн» Реброва подписал игрока «Шерифа»
В мире
07 января 21:29
Президент «Вереса»: «В первой части сезона команда выступила достаточно мощно»
Президент «Вереса»: «В первой части сезона команда выступила достаточно мощно»
Украинская Премьер-лига
07 января 21:27
«Сампдория» вновь заинтересовалась Супрягой
«Сампдория» вновь заинтересовалась Супрягой
Украинская Премьер-лига
07 января 21:19
40-летний Аршавин сыграл в футзал и остроумно перехитрил вратаря. Видео
40-летний Аршавин сыграл в футзал и остроумно перехитрил вратаря. Видео
В Европе
07 января 21:10
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
6
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Все новости