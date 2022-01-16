Миколенко стал одним из лучших игроков «Эвертона» в дебютном матче в АПЛ по версии WhoScored

И это несмотря на грубую ошибку

Фото: Getty Images

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел дебютный матч в АПЛ, установив национальный рекорд.



В первом матче украинца в чемпионате Англия «ириски» уступили «Норвичу» (1:2). Миколенко провел на поле весь матч, отдал 38 точных пасов (83%), совершил 3 перехвата и 2 отбора, а также выиграл 4 единоборства.

За матч украинец получил от портала WhoScored оценку 6,8. Столько же получили еще два партнера Виталия, а выше в составе мерсисайдцев только у автора гола Ришарлисона и центрбека Бена Годфри.

Напомним, что Миколенко допустил грубую ошибку, которая едва не закончилась взятием ворот «Эвертона».