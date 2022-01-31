Миколенко только за зиму поработает под руководством 4 тренеров

Молодой украинский защитник «Эвертона» закрепит для себя сразу несколько подходов к футболу

Виталий Миколенко / Фото - Эвертон

Английский «Эвертон» официально возглавил Фрэнк Лэмпард. Первый матч под руководством специалиста команда проведет уже 5 февраля.

Таким образом, для защитника «ирисок» Виталия Миколенко это уже четвертых тренер за текущую зиму. В «Динамо» украинец работал с Мирчей Луческу, в «Эвертоне» с Рафаэлем Бенитесом и Данканом Фергюсоном.

Ранее в Киеве наставниками футболиста были Александр Хацкевич и Алексей Михайличенко. В сборной он работал под руководством Андрея Шевченко и Александра Петракова.

Напомним, Миколенко перешел в «Эвертон» 1 января.