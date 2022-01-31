Официально. Лэмпард возглавил «Эвертон» Миколенко
Миколенко только за зиму поработает под руководством 4 тренеров
Молодой украинский защитник «Эвертона» закрепит для себя сразу несколько подходов к футболу
16:35
Виталий Миколенко / Фото - Эвертон
Английский «Эвертон» официально возглавил Фрэнк Лэмпард. Первый матч под руководством специалиста команда проведет уже 5 февраля.
Таким образом, для защитника «ирисок» Виталия Миколенко это уже четвертых тренер за текущую зиму. В «Динамо» украинец работал с Мирчей Луческу, в «Эвертоне» с Рафаэлем Бенитесом и Данканом Фергюсоном.
Ранее в Киеве наставниками футболиста были Александр Хацкевич и Алексей Михайличенко. В сборной он работал под руководством Андрея Шевченко и Александра Петракова.
Напомним, Миколенко перешел в «Эвертон» 1 января.
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