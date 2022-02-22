Яремчук: «Трансфер Миколенко в «Эвертон» – это не авантюра»
Миколенко: «Ты можешь пробежать тест Купера при Михайличенко, но не будешь таким уставшим, как при Луческу»
Перешедший в «Эвертон» защитник признался, что ему было сложнее на тренировках румынского специалиста
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко в эфире YouTube-канала «Влада Седан» сравнил тренировки при Мирче Луческу и Алексее Михайличенко в «Динамо».
Нагрузки Михайличенко? Если честно, мне, наверное, было сложнее не у него, а у Луческу. На сборах разные работы.
Ты можешь пробежать тест Купера. Да, тебе будет сложно, но ты не чувствуешь такую усталость, как после интенсивной тренировки у Мистера, которая длилась 1 час 50 минут. Это две разные вещи.
Миколенко также назвал главное отличие тренировочного процесса в Англии и Украине.
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