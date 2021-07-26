Миколенко: «У Буяльского и Гармаша никогда нет лишнего веса, сколько бы они не съели»

Виталий Миколенко / Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко заявил, что приехал на сборы с лишним весом. Его слова приводит пресс-служба киевлян.

- Слышал, что у Гармаша нет лишнего веса, сколько бы он не съел.

– Да. Думаю, еще так же у Буяльского. Я после отпуска набираю, могу набрать 2-3 кг. Но потом у меня быстро вес уходить. Знаю, что мне нужно сейчас сбросить 1,5 кг, перед сбором было 2,5 кг.