Миколенко показал, как «Динамо» живет на сборе в Австрии
Миколенко: «У Буяльского и Гармаша никогда нет лишнего веса, сколько бы они не съели»
Сам защитник набрал больше 2-х килограмм
Виталий Миколенко / Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко заявил, что приехал на сборы с лишним весом. Его слова приводит пресс-служба киевлян.
– Все любят покушать. Сейчас нагрузки такие, что все время хочется кушать.
- Слышал, что у Гармаша нет лишнего веса, сколько бы он не съел.
– Да. Думаю, еще так же у Буяльского. Я после отпуска набираю, могу набрать 2-3 кг. Но потом у меня быстро вес уходить. Знаю, что мне нужно сейчас сбросить 1,5 кг, перед сбором было 2,5 кг.
Ранее «Динамо» в своих официальных социальных сетях показало кусочек новой формы, которую вскоре презентуют.
Комментарии 0