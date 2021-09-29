Миколенко: «У «Динамо» нет никакого страха перед «Баварией»

Защитник киевлян высказался о предстоящем матче в Лиге чемпионов

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко поделился в эфире YouTube-канала «Бомбардир» своими ощущениями перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча состоится уже сегодня, 29 сентября, в Мюнхене.

Не скажу, что страшно. Это праздник футбола. Мы играем в лучшей лиге мира. Это праздник для нас. Это больше радость – нет никакого страха. Как и все немецкие команды, они играют в силовой футбол, вертикально все время бегут. Мы смотрели матч с «Бохумом». 7:0, 86-я минута, а они при таком счете все равно бежали забивать, все неслись. Это видно, что немецкий футбол.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Динамо». Начало – в 22:00.