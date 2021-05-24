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Миколенко: «У Луческу и Шевченко требования одни и те же»

Защитник «Динамо» и сборной Украины сравнил тренировочный процесс в обеих командах
Футбол Сборная Украины
18:11
Миколенко: «У Луческу и Шевченко требования одни и те же»
Виталий Миколенко / Фото - УАФ

Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко сравнил тренировочный процесс в обеих командах. Также футболист прокомментировал ничью в товарищеском матче с Бахрейном (1:1) и поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020.

Старался сыграть надежно, индивидуальные награды – это хорошо, но не только я, а и вся команда приложила максимум усердия. Возможно, немного не хватило сил, чтобы дожать соперника и победить.

Я в финале Кубка почти не играл, поскольку из-за травмы был заменен уже в начале встречи, поэтому в первые дни сбора мне было немного легче, а другим ребятам сложнее, потому что они практически не восстановились. В первые дни мы провели тестирование, тренерский штаб увидел, кто насколько готов, и дальше уже работали над физической и тактической готовностью.

Планы на второй блок сборов нам еще не озвучивали. Думаю, когда все соберутся, также будет тестирование и проверка готовности футболистов, а также будем работать над недостатками. А во время первого сбора больше работали над физической готовностью, чтобы все были в одинаковой форме, а в последние дни перед игрой с Бахрейном уделили внимание тактике.

Чем отличаются модели игры Шевченко и Луческу? В современном футболе требования одни и те же у обоих наставников. Есть небольшие отличия, но перестраиваться несложно.

Конечно, приятно, что тренерский штаб сборной Украины отмечает представителей нашего клуба и вызывает их. Уверен, тем ребятам, которые приезжают в сборную впервые – Денису Попову, Богдану Ледневу – немного легче адаптироваться в коллективе, где много игроков из их клуба.

Как приняли Попова и Леднева в сборной? Андрей Шевченко сказал, что нужно будет устроить вечер песен – своеобразное посвящение дебютантов в члены сборной, но это событие перенесли на второй сбор, когда соберется весь состав, чтобы все ребята могли это увидеть и поучаствовать.

Травма Буяльского? Лично его не расспрашивал об этом, чтобы лишний раз не напоминать о неприятном. Думаю, он очень расстроился из-за трещины, надеюсь, он залечит ее максимально быстро. Очень жаль, что он пропустит чемпионат Европы, ведь он очень важный игрок и для сборной, и для «Динамо». Желаю, чтобы к началу сборов в клубе он был готов.

Не стал бы сравнивать «Динамо» и сборную Украины. У клуба сезон длится весь год, а в сборной чемпионат Европы проходит за короткое время, во время которого в каждой игре нужно добиваться результата. Конечно, эмоциональный фон хороший, но, повторюсь, сборная и клуб – это разные вещи.

Чего сборная может добиться на Евро-2020? Скажу, как Сергей Сидорчук: прогнозист из меня никакой. Нужно ехать со скромными целями – побеждать в каждом матче, выйти из группы и пройти как можно дальше.

Напомним, Бахрейн стал юбилейным соперником сборной Украины в ее истории.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Виталий Миколенко сборная Нидерландов (футбол) сборная Австрии (футбол) сборная Северной Македонии (футбол)

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