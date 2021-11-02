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Миколенко удивил появлением на трибунах в забавном головном уборе
Защитник пропустил игру с «Барселоной» из-за травмы
2 ноября 22:35
Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо
Сегодня, 2 ноября «Динамо» на своем поле принимает каталонскую «Барселону».
Защитник киевлян Виталий Миколенко оказался вне заявки из-за травмы.
Но украинец поддерживал свою команду с трибун, и режиссер трансляции запечатлил футболиста на стадионе в интересном головном уборе.
Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Барселона».
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