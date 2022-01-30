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Миколенко уже сегодня узнает имя своего нового тренера в «Эвертоне»

Коучем назначат легенду английского футбола
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:27
Миколенко уже сегодня узнает имя своего нового тренера в «Эвертоне»
Виталий Миколенко / фото - Everton FC

Сегодня, 30-го января Фрэнк Лэмпард станет новым главным тренером «Эвертона», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что специалист уже достиг договоренности с боссами «ирисок» и в ближайшие часы подпишет соглашение.

После увольнения Рафаэля Бенитеса обязанности главного тренера выполнял его помощник – Данкан Фергюсон.

Лэмпард находится без работы с прошлой зимы, когда он был уволен из «Челси». Работа англичанина в Лондоне – одна из главных причин резкого взлета «аристократов» и их победы в ЛЧ под руководством Тухеля, ведь коуч взрастил целое поколение молодых талантов «синих», включая Маунта, Джеймса, Хадсона-Одои, Абрахама и других.

Ранее защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о сложностях своих первых месяцев «Динамо».

Павел Харченко
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Теги

Эвертон Фрэнк Лэмпард Виталий Миколенко

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