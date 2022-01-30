Миколенко уже сегодня узнает имя своего нового тренера в «Эвертоне»

Коучем назначат легенду английского футбола

Виталий Миколенко / фото - Everton FC

Сегодня, 30-го января Фрэнк Лэмпард станет новым главным тренером «Эвертона», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что специалист уже достиг договоренности с боссами «ирисок» и в ближайшие часы подпишет соглашение.

После увольнения Рафаэля Бенитеса обязанности главного тренера выполнял его помощник – Данкан Фергюсон.

Лэмпард находится без работы с прошлой зимы, когда он был уволен из «Челси». Работа англичанина в Лондоне – одна из главных причин резкого взлета «аристократов» и их победы в ЛЧ под руководством Тухеля, ведь коуч взрастил целое поколение молодых талантов «синих», включая Маунта, Джеймса, Хадсона-Одои, Абрахама и других.

Ранее защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о сложностях своих первых месяцев «Динамо».