Миколенко: «В 2015-м году я очень расстроился, когда Лукаку, играя за «Эвертон», забил в ворота «Динамо»

Защитник был болбоем на матче команд в Лиге Европы

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вспомнил, как был болбоем в матче между «Эвертоном» и «Динамо» (2:5) в Киеве в Лиге Европы в 2015-м году. Его цитирует The Telegraph. «Тогда я был в академии «Динамо». Мы были болбоями на матчах в еврокубках. Когда «Эвертон» приезжал в 2015-м, я выносил лого на поле и был болбоем. Я очень расстроился, когда Лукаку тогда забил первый гол «Эвертона». Подумал, что это худший вариант развития событий. Но помню великолепные голы Ярмоленко и Антунеша. Это сделало мой день. Оглядываясь назад, испытываю смешанные чувства. Мы немного поговорили с Коулмэном о том матче. Главное из нашего разговора – Ярмоленко был великолепен».

Напомним, Миколенко уже успел дебютировать за «Эвертон» и в АПЛ.

Петр Приходько